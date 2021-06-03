Курс доллара снизился на пять копеек

Москва, 3 июня. Стоимость российской валюты укрепилась по отношению к доллару США и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты по состоянию 7.05 по московскому времени упал на пять копеек достингув отметки 73,11 рубля. Стоимость евро по итогам торгов ослабела на восемь копеек и достигла цены 89,26 рубля.

Одной из причин укрепления позиций российской национальной валюты является подорожание нефти на мировом рынке. «Черное золото» марки Brent подорожало на 0,6% и достигла отметки в 71,8 долларов за баррель.