Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину

Берлин, 3 июня. ФРГ «интенсивно выступала» за продление договора между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель МИД Германии.

Это заявление стало ответом на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который опроверг намерение Москвы отказываться от украинского транзита газа после истечения срока договора. В Германии отметили важность сохранения Киева в качестве страны-транзитера, передает РИА Новости.

«В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитером», — отметил представитель МИД ФРГ.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее назвал разрыв торговых отношений с Россией экономической катастрофой. Он указал на «дыру» в бюджете Украины, которая составляет десятки миллиардов долларов.