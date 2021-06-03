Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Рига, 3 июня. Хоккеисты сборной России 3 июня встретятся с командой Канады в 1/4 финала чемпионата мира. Сигнал о начале поединка прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Подопечные Валерия Брагина уверенно прошли групповой раунд турнира, потерпев лишь одно поражение. «Кленовые листья», напротив, со скрипом вышли в плей-офф, выиграв лишь три матча из семи.

Кроме того, российская сборная дождалась пополнения из НХЛ — команду усилили нападающий Владимир Тарасенко, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Сергей Бобровский. По мнению экспертов, «Красная машина» является фаворитом в этой встрече. Они уверены, что хоккеисты из России сыграют на максимуме, показав лучшую игру.

В последнем матче группового этапа сборная России уверенно обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0. Забитыми шайбами отметились Никита Нестеров (дубль), Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.