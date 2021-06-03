Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием

Москва, 3 июня. Подергивание глаза может являться признаком развития рака. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов

Частой причиной нервного тика являются проблемы центральной и периферической нервной системы. К их числу относятся поражение лицевого нерва и онкологическое заболевание головного мозга, передает «Пятый канал».

Евдокимов объяснил, что длительный характер подергивания глазом является отличительной чертой развития рака. При продолжительном проявлении недуга следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Головная боль может также сигнализировать о наличии рака мозга. Особенно об этом стоит задуматься пациентам, если у них не возникали подобные проблемы со здоровьем.