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08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
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07:41
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Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием

Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 3 июня. Подергивание глаза может являться признаком развития рака. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов

Частой причиной нервного тика являются проблемы центральной и периферической нервной системы. К их числу относятся поражение лицевого нерва и онкологическое заболевание головного мозга, передает «Пятый канал».

Евдокимов объяснил, что длительный характер подергивания глазом является отличительной чертой развития рака. При продолжительном проявлении недуга следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Головная боль может также сигнализировать о наличии рака мозга. Особенно об этом стоит задуматься пациентам, если у них не возникали подобные проблемы со здоровьем.

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Все новости / Общество / Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
рак онкология нервный тик
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