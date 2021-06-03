Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье

Иркутск, 3 июня. Сотрудники правоохранительных органов застрелили вышедшего из леса медведя, поскольку зверь представлял угрозу для людей.

Медведь вышел из лесного массива и предпринимал попытки нападения на людей. Правоохранительные органы пытались прогнать животное со старого кладбища, но зверь вел себя агрессивно. Сотрудники оценили ситуацию и приняли решение застрелить хищника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Действовали в соответствии с законом «О полиции» и применили табельное оружие для обезвреживания хищника», — говорится в сообщении.

Недавно сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб. Он забрел на кладбище Холмского района и разрыл захоронение. Животное пришлось ликвидировать.