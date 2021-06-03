Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт

Москва, 3 июня. Злоумышленники вновь начали подбирать номера банковских карт и срок их действия. Об этом сообщили представители сразу нескольких российских банков.

Мошенники проверяют существование карты с помощью интернет-магазина, после чего списывают с нее средства через фальшивые сайты. Преступники, отметили в «Лаборатории Касперского», вручную подбирают код CVV и срок действия карты, передает «КоммерсантЪ».

Такие способы обмана граждан были популярны пять-десять лет назад. Их перестали использовать из-за появления специальных систем отслеживания и противодействия мошенничеству.

Адвокат Андрей Некрасов ранее рассказал, в каких случаях клиент банка может рассчитывать на возврат украденных денег. Шансы будут малы, если держатель карты сам выдаст злоумышленнику конфиденциальную информацию.