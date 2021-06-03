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новостей
08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
Экономика
Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт
Все новости

Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих

1697
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Москва, 3 июня. Большая часть граждан России согласна платить более высокие налоги в том случае, если государство обязуется направлять эти средства на поддержку малоимущих россиян.

По условиям опроса, проведенным ВЦИОМ, поддержка бедных включает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности. Вариант с поддержкой малоимущих россиян выбрало 54% респондентов. В основном это были люди старше 60 лет.

В то же время, 28% опрошенных выразили мнение, что налоговая ставка должна быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом. Большинство участников опроса (83%) уверены, что в Российской Федерации необходимо ввести прогрессивную ставку налога, при которой богатые платят больше, чем менее обеспеченные.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» составили топ самых высокооплачиваемых профессий в Москве. В их число вошли дизайнеры-консультанты в мебельном салоне и заместитель руководителя сети салонов красоты.

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вциом налоги опрос
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