Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих

Москва, 3 июня. Большая часть граждан России согласна платить более высокие налоги в том случае, если государство обязуется направлять эти средства на поддержку малоимущих россиян.

По условиям опроса, проведенным ВЦИОМ, поддержка бедных включает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности. Вариант с поддержкой малоимущих россиян выбрало 54% респондентов. В основном это были люди старше 60 лет.

В то же время, 28% опрошенных выразили мнение, что налоговая ставка должна быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом. Большинство участников опроса (83%) уверены, что в Российской Федерации необходимо ввести прогрессивную ставку налога, при которой богатые платят больше, чем менее обеспеченные.

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