Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 08:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
Экономика
Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт
Все новости
03 июня 08:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
Экономика
Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт
Все новости

Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей

Общество
Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей
Агенство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 3 июня. Ежегодный доход телеведущей Тины Канделаки вырос на 99,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «Цена красоты».

Журналистка в 2019 году заработала 158,9 млн рублей, в 2020 он увеличился до 258,5 млн. По разным данным, Канделаки ведет активную деятельность в сфере красоты. Она основала собственный бренд косметики и запустила платные курсы по омоложению и здоровому образу жизни.

Муж Канделаки Василий Бровко за прошлый год заработал лишь 37,2 млн рублей. Она занимает должность директора по особым поручениям в корпорации «Ростех».

Телеведущая в интервью журналу Forbes объяснила столь высокий заработок. По ее словам, такую сумму обеспечили сделки с ценными бумагами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей
Тина Канделаки ростех годовой доход
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 98050 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 44063 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 39778 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 38148 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 33485 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru