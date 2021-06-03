Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей

Москва, 3 июня. Ежегодный доход телеведущей Тины Канделаки вырос на 99,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «Цена красоты».

Журналистка в 2019 году заработала 158,9 млн рублей, в 2020 он увеличился до 258,5 млн. По разным данным, Канделаки ведет активную деятельность в сфере красоты. Она основала собственный бренд косметики и запустила платные курсы по омоложению и здоровому образу жизни.

Муж Канделаки Василий Бровко за прошлый год заработал лишь 37,2 млн рублей. Она занимает должность директора по особым поручениям в корпорации «Ростех».

Телеведущая в интервью журналу Forbes объяснила столь высокий заработок. По ее словам, такую сумму обеспечили сделки с ценными бумагами.