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03 июня 08:58
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новостей
08:56
Общество
Что за красивые девушки помогают гостям на ПМЭФ, расскажет Вера Гармашова
08:52
Общество
Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер обсудят на ПМЭФ
08:47
Общество
Военнослужащие ЦВО построили дамбу для защиты от подтопления домов в Туве
08:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки
08:42
Общество
Признанное иноагентом издание VTimes прекратит работу 12 июня
08:39
Общество
Адвокат Ермолаева рассказала о схеме злоумышленников по оформлению чужой фирмы
08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала историю о предательстве и человеческой слабости
08:20
Общество
Большинство весенних путешествий по России было совершено в Москву
08:13
Общество
Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» выставили на аукцион
08:12
Общество
Япония выразила протест из-за задержания рыболовецкого судна
08:12
Общество
РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020
08:06
Армия
Британские танки Ajax оказались не способны безопасно ехать быстрее 32 км/ч
08:00
Общество
Эксперты прокомментировали ФАН идею строительства надземного метро в городах России
07:52
Экономика
Курс доллара снизился на пять копеек
07:49
Политика
Германия дала ответ на заявление России о транзите газа через Украину
07:43
Спорт
Россия сойдется с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
07:42
Общество
Более половины россиян готовы платить высокие налоги для поддержки малоимущих
07:41
Общество
Врач Евдокимов объяснил связь нервного тика с онкологическим заболеванием
07:41
Происшествия
Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье
07:33
Экономика
Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт
Все новости

Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram

Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 3 июня. Актриса Екатерина Белоцерковская решила вести Instagram-аккаунт покойного мужа Бориса Грачевского. Таким образом она хочет сохранить память о супруге.

Вдова уже разместила несколько публикаций на странице создателя «Ералаша» в соцсети. На первой фотографии Грачевский запечатлен в компании советского писателя Александра Хмелика, который тоже участвовал в создании детского юмористического журнала. На втором снимке Грачевский получает орден почета от Дмитрия Медведева. Поклонники поддержали решение Белоцерковской и поблагодарили за сохранение памяти о муже.

«Тут не хватает лишь Аллы Суриковой. Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем», — пояснила супруга покойного режиссера.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января текущего года в возрасте 71 года. Незадолго до смерти ему диагностировали COVID-19, после чего его состояние стремительно начало ухудшаться. За неделю до кончины режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы.

Вдова Грачевского тяжело приняла новость о смерти мужа. Она признается, что до сих пор испытывает сильные чувства к покойному супругу. Грачевский был для Белоцерковской настоящей опорой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
instagram ералаш грачевский
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