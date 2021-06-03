Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram

Москва, 3 июня. Актриса Екатерина Белоцерковская решила вести Instagram-аккаунт покойного мужа Бориса Грачевского. Таким образом она хочет сохранить память о супруге.

Вдова уже разместила несколько публикаций на странице создателя «Ералаша» в соцсети. На первой фотографии Грачевский запечатлен в компании советского писателя Александра Хмелика, который тоже участвовал в создании детского юмористического журнала. На втором снимке Грачевский получает орден почета от Дмитрия Медведева. Поклонники поддержали решение Белоцерковской и поблагодарили за сохранение памяти о муже.

«Тут не хватает лишь Аллы Суриковой. Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем», — пояснила супруга покойного режиссера.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января текущего года в возрасте 71 года. Незадолго до смерти ему диагностировали COVID-19, после чего его состояние стремительно начало ухудшаться. За неделю до кончины режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы.

Вдова Грачевского тяжело приняла новость о смерти мужа. Она признается, что до сих пор испытывает сильные чувства к покойному супругу. Грачевский был для Белоцерковской настоящей опорой.