Москва, 3 июня. Число разводов среди россиян в январе-феврале 2021 года начало сокращаться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Федеральной службой за два месяца было зафиксировано почти 86 тыс. случаев расторжения брака. Показатели прошлого года достигают почти 98 тыс. разводов, передает RT.

В топ рейтинга регионов с наибольшим количеством официального прекращения супружеской жизни вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Меньше всего разводов наблюдалось на Чукотке, в Ингушетии и Магаданской области.

Статистику Росстата может улучшить брак певицы Азизы с итальянцем, свадьбу которых частично оплатят их друзья. Решение было предложено гостями будущего мероприятия.