Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»

Москва, 3 июня. Ремейк фильма «Холоп», который собрал самую большую кассу в России, снимут в семи странах. Главную роль в картине исполнил Милош Бикович.

Собственную версию «Холопа» создадут в Индии, Южной Корее, Испании, Японии и Мексике. Также права на съемки ремейка приобрели польская и французская компании. Соответствующее заявление сделал глава кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагин в беседе с «Ведомостями».

Режиссером киноленты «Холоп» является Клим Шипенко. Картина собрала в российском прокате более 3 млрд рублей. Всего комедию посмотрели 11,6 млн зрителей. Фильм был показан в 14 странах, а сборы составили более 1,8 млн долларов (свыше 132 млн рублей).

Звезда «Холопа» Милош Бикович не останавливается на достигнутом и продолжает радовать зрителей своим появлением на экранах. В Калининграде уже стартовали съемки новой романтической комедии, где актер появится в кадре вместе с Кристиной Асмус.