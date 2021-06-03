Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 07:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:28
Общество
Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей
07:24
Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
07:21
Общество
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России
07:20
Общество
Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:16
Общество
Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня
07:15
Общество
Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»
07:10
Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
07:10
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав
07:06
Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
07:05
Происшествия
Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море
07:03
Общество
Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится
07:00
Общество
Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
06:45
Общество
Французский писатель впервые завоевал Букеровскую премию
06:42
Общество
Более 15 кинопроектов одновременно снимают в Краснодарском крае
06:42
Общество
Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку
06:42
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области
06:31
Экономика
Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций
06:30
Спорт
«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
06:28
Происшествия
Жителя Екатеринбурга арестовали за организацию нарколаборатории
06:24
Общество
Директор турклуба Новосибирска получил штраф за полеты без лицензии
Все новости
03 июня 07:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:28
Общество
Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей
07:24
Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
07:21
Общество
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России
07:20
Общество
Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:16
Общество
Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня
07:15
Общество
Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»
07:10
Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
07:10
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав
07:06
Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
07:05
Происшествия
Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море
07:03
Общество
Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится
07:00
Общество
Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
06:45
Общество
Французский писатель впервые завоевал Букеровскую премию
06:42
Общество
Более 15 кинопроектов одновременно снимают в Краснодарском крае
06:42
Общество
Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку
06:42
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области
06:31
Экономика
Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций
06:30
Спорт
«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
06:28
Происшествия
Жителя Екатеринбурга арестовали за организацию нарколаборатории
06:24
Общество
Директор турклуба Новосибирска получил штраф за полеты без лицензии
Все новости

Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек

Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
сыктывкар.рф

Чусовой, 3 июня. Житель города Чусовой Пермского края обвиняется в краже нескольких лавочек. Более того, мужчина склонил к преступлению и своих несовершеннолетних друзей.

Согласно информации пресс-службы пермского главка МВД, летом прошлого года 23-летний подозреваемый прогуливался по улице Чайковского. В одном из дворов он увидел материалы от детской площадки, среди которых были не установленные лавочки.

Злоумышленник решил похитить их, однако провернуть дело он захотел чужими руками. Молодой человек рассказал о задумке знакомому несовершеннолетнему и предложил ему деньги за кражу. Подростку также поручили найти соучастника, которому пообещали пять тысяч рублей.

Зачинщик встретился со своими подельниками через несколько дней и раздал указания. Дети похитили лавочки с площадки и спрятали их за трансформаторную подстанцию. Там мужчина их забрал и продал. Ущерб правоохранители оценили в 17 тыс. рублей.

Одному из подростков обвиняемый дал полторы тысячи рублей. Другой малолетний соучастник так и не увидел обещанных денег. Все воры были найдены, возбуждено уголовное дело.

Другого вора задержали в Приморье. Злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и похитил сумку хозяйки. Обнаружить преступника получилось спустя буквально 15 минут.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
кража пермь лавочка
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 96469 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 41692 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 38735 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 31562 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 28469 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Рейтинг@Mail.ru