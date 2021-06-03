Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек

Чусовой, 3 июня. Житель города Чусовой Пермского края обвиняется в краже нескольких лавочек. Более того, мужчина склонил к преступлению и своих несовершеннолетних друзей.

Согласно информации пресс-службы пермского главка МВД, летом прошлого года 23-летний подозреваемый прогуливался по улице Чайковского. В одном из дворов он увидел материалы от детской площадки, среди которых были не установленные лавочки.

Злоумышленник решил похитить их, однако провернуть дело он захотел чужими руками. Молодой человек рассказал о задумке знакомому несовершеннолетнему и предложил ему деньги за кражу. Подростку также поручили найти соучастника, которому пообещали пять тысяч рублей.

Зачинщик встретился со своими подельниками через несколько дней и раздал указания. Дети похитили лавочки с площадки и спрятали их за трансформаторную подстанцию. Там мужчина их забрал и продал. Ущерб правоохранители оценили в 17 тыс. рублей.

Одному из подростков обвиняемый дал полторы тысячи рублей. Другой малолетний соучастник так и не увидел обещанных денег. Все воры были найдены, возбуждено уголовное дело.

Другого вора задержали в Приморье. Злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и похитил сумку хозяйки. Обнаружить преступника получилось спустя буквально 15 минут.