Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав

Санкт-Петербург, 3 июня. Житель Ленинградской области получил штраф в размере 40 тысяч рублей за «покупку» прав у сотрудника МРЭО ГИБДД. Об этом сообщила Приозерская городская прокуратура.

Осужденный пытался приобрести водительские права категории «В» без фактической сдачи экзаменов еще в 2018 году. Он договорился с должностным лицом о совершении сделки, после чего получил на руки необходимые документы. Вследствие чего суд наложил на него штраф 40 тысяч рублей, судьба сотрудника транспортной полиции не сообщается.

Транспортная прокуратура Карелии подала иск в суд на мужчину, который страдает от наркозависимости. В заявлении организация потребовала лишить гражданина прав.