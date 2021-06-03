Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов

Санкт-Петербург, 3 июня. Ограничения по въезду в столицу трудовых мигрантов являются избыточными, так как в городе ощущается дефицит рабочих. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Чиновник также выразил надежду, что в ближайшем будущем механизмы получения разрешений будут упрощены. Об этом Ефимов рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На прошедшей панельной сессии «Кинокластеры и кинопроизводство – точка роста. Тактика и стратегические изменения» ПМЭФ-2021 вице-губернатор Краснодара Александр Руппель рассказал, что на данный момент в регионе происходит 16 съемочных процессов одновременно. Чиновник также подчеркнул, что правительство края оказывает поддержку кинематографии на законодательном уровне.