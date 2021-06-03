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03 июня 07:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:24
Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
07:21
Общество
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России
07:20
Общество
Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:16
Общество
Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня
07:15
Общество
Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»
07:10
Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
07:10
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав
07:06
Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
07:05
Происшествия
Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море
07:03
Общество
Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится
07:00
Общество
Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
06:45
Общество
Французский писатель впервые завоевал Букеровскую премию
06:42
Общество
Более 15 кинопроектов одновременно снимают в Краснодарском крае
06:42
Общество
Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку
06:42
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области
06:31
Экономика
Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций
06:30
Спорт
«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
06:28
Происшествия
Жителя Екатеринбурга арестовали за организацию нарколаборатории
06:24
Общество
Директор турклуба Новосибирска получил штраф за полеты без лицензии
06:11
Происшествия
Житель Московской области предстанет перед судом после избиения полицейских
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Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы

Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
vk.com  /  Ирина Потехина

Москва, 3 июня. Список самых высокооплачиваемых вакансий для москвичей опубликовал популярный портал для поиска работы «Работа.ру». Всего аналитики изучили более 30 тысяч вакансий.

Возглавляет список вакансия заместителя руководителя сети салонов красоты. Соискатели предлагают зарплату 300 тысяч рублей в месяц, При этом от кандидата требуется наличие пятилетнего опыта на аналогичной должности и высшее образование, пишет RT.

На втором месте находится помощник по хозяйству в загородном доме. Средняя зарплата составляет 280 тыс. рублей в месяц, с проживанием. Третью позицию занимает вакансия дизайнера-консультанта мебельного салона. Работникам в среднем предлагают до 250 тыс. рублей в месяц.

Замыкает топ стоматологический техник-керамист и операционный директор в транспортной компании. Представители данных профессий могут зарабатывать в столице до 250 тыс. рублей и от 200 тыс. рублей соответственно.

Ранее опрос выявил профессии, представители которых отдыхают чаще остальных. Среди них оказались финансисты, строители и IT-специалисты.

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Все новости / Общество / Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
работа зарплаты вакансии
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