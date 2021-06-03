Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы

Москва, 3 июня. Список самых высокооплачиваемых вакансий для москвичей опубликовал популярный портал для поиска работы «Работа.ру». Всего аналитики изучили более 30 тысяч вакансий.

Возглавляет список вакансия заместителя руководителя сети салонов красоты. Соискатели предлагают зарплату 300 тысяч рублей в месяц, При этом от кандидата требуется наличие пятилетнего опыта на аналогичной должности и высшее образование, пишет RT.

На втором месте находится помощник по хозяйству в загородном доме. Средняя зарплата составляет 280 тыс. рублей в месяц, с проживанием. Третью позицию занимает вакансия дизайнера-консультанта мебельного салона. Работникам в среднем предлагают до 250 тыс. рублей в месяц.

Замыкает топ стоматологический техник-керамист и операционный директор в транспортной компании. Представители данных профессий могут зарабатывать в столице до 250 тыс. рублей и от 200 тыс. рублей соответственно.

Ранее опрос выявил профессии, представители которых отдыхают чаще остальных. Среди них оказались финансисты, строители и IT-специалисты.