Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится

Петропавловск-Камчатский, 3 июня. Количество еженедельных авиарейсов из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово в Москву увеличилось с 14 до 16. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Летом на Камчатке традиционно наблюдаются сложности с покупкой билетов на самолеты до Москвы. Это связано с нехваткой рейсов, осуществляющих прямой перелет по этому маршруту.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» продолжат выполнять ежедневные рейсы, как и раньше. Плановых изменений в их расписании нет. Таким образом, вместо прошлых 14, в Москву из Елизово теперь каждую неделю будут летать 16 самолетов.

На днях Россия возобновила авиасообщение с Великобританией. Оно было прервано в конце декабря прошлого года из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.