Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море

Токио, 3 июня. Изъятые документы станут залогом выплаты компенсации за столкновение с японским судном у острова Хоккайдо. Об этом заявили в генконсульстве РФ в Саппоро.

Япония подала иск в гражданский суд в городе Асахикава о компенсации ущерба. Просьба была удовлетворена, в связи с чем с российской шхуны «Амур» были изъяты документы, которые требуются для выхода в море, передает РИА Новости. В настоящее время судно задержано японской стороной по гражданскому судебному делу об административном нарушении.

Столкновение «Амура» с японским рыболовецким судно произошло 26 мая. В результате инцидента второй корабль перевернулся. Экипаж российской шхуны поднял на борт японских моряков, трое из которых были без сознания. Позднее врачи констатировали их смерть.

Сигнал о происшествии поступил с «Амура». Доказательств вины российского судна в столкновении нет, однако на капитана и его помощника пытаются надавить, чтобы вынудить их дать признательные показания.