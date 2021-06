Французский писатель впервые завоевал Букеровскую премию

Лондон, 3 июня. Писатель из Франции Давид Диоп стал триумфатором международной Букеровской премии. Он получил престижную награду за произведение At Night All Blood is Black.

Информация о победителе появилась на странице премии в социальной сети Twitter. Роман Давида Диопа рассказывает о Первой мировой войне и колониальном господстве. Сюжет произведения сконцентрирован на солдате из Сенегала, который сражается в рядах французов. Сам писатель родился в Париже, но большую часть своего детства провел в африканской стране.

Недавно российский писатель Александр Пелевин удостоился литературной премии «Национальный бестселлер». Он завоевал престижную награду за роман «Покров-17».