Более 15 кинопроектов одновременно снимают в Краснодарском крае

Санкт-Петербург, 3 июня. Съемки 16 проектов на данный момент проходят в Краснодарском крае, всего в 2020 году было реализовано более 20. Об этом рассказал вице-губернатор Краснодара Александр Руппель.

В целях поддержки и развития кинематографической отрасли, в регионе была создана специальная комиссия, которая прозрачно и бесплатно оказывает помощь в съемочном процессе на всех стадиях производства. Об этом Руппель рассказал в рамках ПМЭФ-2021 на панельной сессии «Кинокластеры и кинопроизводство – точка роста. Тактика и стратегические изменения».

Также правительство края приняло законопроект о поддержке кинематографии. Этот нормативно-правовой акт позволяет компаниям компенсировать до 20% от затрат, проводя съемки в регионе.

Ранее парк живой истории «Федюхины высоты» в Севастополе заключил договор о сотрудничестве с Крымским киномедиацентром. Благодаря этому, туристический объект станет новым местом для киносъемок.