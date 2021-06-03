Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку

Петропавловск-Камчатский, 3 июня. Российские школы начали проводить ЕГЭ по русскому языку. Первыми к сдаче экзамена приступили выпускники Камчатки.

Свои знания в этом году проверят 1126 выпускников учебных учреждений региона. Для них подготовили 38 пунктов проведения экзамена. При этом массовая проверка знаний будет проходить при соблюдении санитарных норм, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Результаты ЕГЭ появятся в открытом доступе для выпускников 22 июня.

Большинство школьников испытывает стресс перед сдачей Единого госэкзамена. Однако большее беспокойство возникает у родителей учеников. Подобное проявление чувств может повлиять на состояние ребенка и его результаты на проверке знаний.