Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области

Магадан, 3 июня. Молодой человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Колыма». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Трагедия произошла на 1389-м километре федеральной дороги. Жертвой стал 22-летний парень, который не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что молодой человек не имел права управлять транспортным средством. Авария произошла из-за превышения допустимой скорости.

Молодой водитель ранее сбил женщин с детьми, которые переходили дорогу в неположенном месте. Молодой человек не справился с управлением при повороте.