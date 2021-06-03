«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов

Ньон, 3 июня. Три клуба-основателя Суперлиги «Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус» могут лишиться права играть в Лиге чемпионов. Об этом заявил генеральный секретарь УЕФА Теодорос Теодоридис.

В апреле 12 европейских клубов сообщили о создании Суперлиги. Однако уже через несколько дней из проекта вышли англйиские команды, итальянский «Интер» и испанский «Атлетико». ФИФА, УЕФА и болельщики выступили с критикой в адрес создателя нового турнира Флорентино Переса. Сегодня «Барселона», «Реал» и «Ювентус» все еще числятся участниками Суперлиги. По словам Теодориса, клубы могут попасть под санкции УЕФА.

«Если они нарушили правила, им придется столкнуться с последствиями, установленными независимыми органами», — подчеркнул генеральный секретарь организации.

Недавно в Порту состоялся финал Лиги чемпионов. В противостоянии «Челси» — «Манчестер Сити» победу одержали футболисты лондонского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Кай Хаверц.