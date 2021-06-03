Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций

Санкт-Петербург, 3 июня. Россия расположилась на 11-м месте среди европейских стран по привлекательности инвестиций. Иностранные инвесторы вложили средства в 141 проект.

Лидером оказалась Франция, у которой 985 проектов с прямыми иностранными инвестициями. В тройку лидеров попали Великобритания (975 проектов) и Германия (930 проектов). В топ-10 стран оказались Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.

Ежегодное исследование международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год» было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму, пишет РИА Новости.

Опрос банка «Открытия» показал, как россияне относятся к инвестициям. Почти две трети граждан считают денежные вложения рискованным делом.