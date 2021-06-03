Жителя Екатеринбурга арестовали за организацию нарколаборатории

Екатеринбург, 3 июня. Недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге полицейские провели задержание 49-летнего мужчины, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

Правоохранители при обыске обнаружили у него два пакета с порошкообразным веществом, которое было изъято и направлено на экспертизу. Исследование показало, что в них находился почти килограмм синтетического наркотика, запрещенного в России.

При обыске жилища подозреваемого была обнаружена целая нарколаборатория, в которой находились исходные материалы для производства. В одной из канистр оперативники обнаружили четверть килограмма уже готового вещества.

Недавно к берегам Великобритании «причалила» прочти тонна кокаина. Обнаруженная партия запрещенных веществ оценивается в 80 млн фунтов стерлингов, или 8,3 млрд рублей.