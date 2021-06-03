Директор турклуба Новосибирска получил штраф за полеты без лицензии

Новосибирск, 3 июня. Суд Новосибирска оштрафовал на 100 тыс. рублей директора туристического клуба, организовавшего прогулочные полеты на самолете без лицензии.

Предприниматель проводил платные экскурсии на легкомоторном летательном аппарате. При этом он отдавал штурвал самолета в руки другим участникам полета.

Западно-Сибирское следственное управление также выяснило, что воздушное судно не соответствовало требованиям безопасной перевозки людей. Двигатель и воздушный винт транспорта полностью отработали свой ресурс.

Вопрос качественного туризма коснулся и жителей Петербурга. Яхтенный капитан Сергей Тимошков высказал свое мнение о проблеме водного отдыха на территории Северной столицы.