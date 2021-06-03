Уровень воды в Енисее повысился на 20 сантиметров

Красноярск, 3 июня. Река Енисей за одну ночь поднялась на 20 сантиметров, превысив таким образом порог в 4 метра. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Уровень воды поднялся из-за увеличения водосброса на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС. В связи с этим специалисты МЧС и муниципалитет находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее специалисты главного управления МЧС в Хабаровском крае предупредили, что воды в реках в ближайшее время может увеличиться, что приведет к потопам в населенных пунктах. Специалисты ожидают увеличения отметки уровня воды до 450 сантиметров.