Милонов предложил лишить пенсии представителей одной профессии в России

Москва, 3 июня. Люди, которые когда-либо занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсионных выплат. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Российское законодательство должно запрещать коллекторам занимать любые должности. Эти люди также не должны иметь «права называть себя гражданином».

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат ранее предложил использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Он уверен, что иностранные граждане вовсе не так мало зарабатывают в России, как принято считать.