Власти Екатеринбурга начинают строительство пяти небоскребов в городе

Екатеринбург, 3 июня. Пять новых высотных зданий возведут в Екатеринбурге за десять лет. Соответствующий документ о подготовке проекта подписал глава города Алексей Орлов.

Застройщику «УГМК-Макаровский» поручено подготовить схему межевания территории. Следить за ходом работы будет замглавы по строительству Рустам Галямов, говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии Екатеринбурга. Небоскребы будут достигать 180, 170 и 130 метров в высоту, передает URA.RU.

«Какие они будут, как они будут выглядеть — мы пока не думаем. У нас основная задача сделать центр города пешеходной зоной, чтобы там можно было гулять», — отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Смольный ранее выступил за строительство экопарка на месте промзоны «Горская». Территория будет предназначена как для работы, так и для отдыха.