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Общество
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05:31
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05:25
Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
05:25
Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС
04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:32
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04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
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Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице

Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
Global Look Press  /  Dalibor Gluck

Прага, 3 июня. Чешские СМИ обнаружили нестыковки в официальной версии Праги о якобы причастности России ко взрывам военных складов во Врбетице.

Как сообщает Parlamentní listy, в официальной версии доказательством причастности граждан РФ к инциденту было электронное письмо, якобы отправленное ими арендатору складов — фирме Imex Group. В документе агенты российских спецслужб просили допустить их на территорию.

Чешское аналитическое агентство ЕXANPRO не считает версию властей правдивой. Они обратили внимание, что общественности показали только копии паспортов «российских агентов», а упомянутое письмо так и не было опубликовано даже частично.

«Эта информация [копии паспортов россиян и данные о письме — прим. ФАН] была передана журналистам издания Respekt, которые публиковали ее вечером 17 апреля. Однако затем эта первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от Национальной гвардии Таджикистана. Какая внезапная перемена!» — подчеркивает издание.

Самым подозрительным, по словам аналитиков, является то, что были опубликованы фотографии паспортов из вложения письма, где Анатолий Чепига и Александр Мишкин выступают под именами Табаров и Попа. Содержание же самого письма держится в секрете, а это дает определенные основания полагать, что оно было сфабриковано.

«Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?» — задается вопросом агентство.

Чехия в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее власти Чехии заявили, что намерены потребовать от Москвы около миллиарда крон (почти 47,5 млн долларов или 3,5 млрд рублей) в качестве компенсации за взрывы. В заявлении чешского министра финансов Алены Шиллеровой отмечается, что страна собирается взыскивать эту сумму не путем уголовного судопроизводства (это заняло бы слишком много времени), а «в соответствии с международным правом».

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чехия взрывы вбретице
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