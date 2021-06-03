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05:37
Общество
Милонов предложил лишить пенсии представителей одной профессии в России
05:31
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Власти Екатеринбурга начинают строительство пяти небоскребов в городе
05:25
Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
05:25
Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС
04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:32
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«Украине не нужна армия»: Пушков отреагировал на слова Зеленского о «СП-2»
04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
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Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии

Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
wikipedia.org  /  Jakub Hałun

Наха, 3 июня. Военный вертолет США UH-1 был вынужден совершить аварийную посадку на острове Цукэн в префектуре Окинава из-за неисправностей с двигателем, пишет телеканал NHK.

Вертолет приземлился в 120 км от жилых построек. Никто из членов экипажа не пострадал. Местные жители испугались, так как воздушное судно летело на низкой высоте и издавало сильный шум.

«Мы намерены принять строгие меры. Такого не должно повторяться. Жители префектуры очень обеспокоены случившимся», — заявил вице-губернатор Окинавы Киитиро Дзяхана.

В то время как американские военные машины совершают аварийные посадки из-за неисправностей, в России восхищаются новейшим боевым вертолетом Ми-28НМ. Эксперты сравнивают его с фронтовыми бомбардировщиками.

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сша вертолет аварийная посадка окинава
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