Наха, 3 июня. Военный вертолет США UH-1 был вынужден совершить аварийную посадку на острове Цукэн в префектуре Окинава из-за неисправностей с двигателем, пишет телеканал NHK.

Вертолет приземлился в 120 км от жилых построек. Никто из членов экипажа не пострадал. Местные жители испугались, так как воздушное судно летело на низкой высоте и издавало сильный шум.

«Мы намерены принять строгие меры. Такого не должно повторяться. Жители префектуры очень обеспокоены случившимся», — заявил вице-губернатор Окинавы Киитиро Дзяхана.

В то время как американские военные машины совершают аварийные посадки из-за неисправностей, в России восхищаются новейшим боевым вертолетом Ми-28НМ. Эксперты сравнивают его с фронтовыми бомбардировщиками.