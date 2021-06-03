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Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС
04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
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04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
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Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии

  /   Обновлено: 03 июня 2021 05:22
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
Global Look Press  /  Greg Nash - Pool via CNP

Главный специалист Белого дома по борьбе с COVID-19 доктор Энтони Фаучи еще в конце января 2020 года знал об «искусственном происхождении вируса», свидетельствует его переписка.

Как напоминает Daily Mail, ведущие вирусологи предупреждали Фаучи, что COVID-19 мог быть создан в лаборатории, однако тот публично опровергал эти утверждения. Весной по запросу СМИ на основании закона о свободе информации были опубликованы тысячи электронных писем Фаучи, в том числе многочисленные дискуссии о том, что COVID-19 якобы создан человеком, некоторые из которых позже были отредактированы.

Согласно перепискам, Фаучи предупредили, что коронавирус, возможно, был «спроектирован» в лаборатории до начала пандемии. Судя по его ответам, доктор серьезно относился к этому утверждению за закрытыми дверями, при этом публично преуменьшая значение этой идеи.

Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
Pr Scr nbcnews.com  / 

Противники Фаучи, такие как сенатор Рэнд Пол, в среду опубликовали в Twitter сообщения с призывами уволить Фаучи, хэштег #FireFauci набирал популярность.

«Он был мошенником. Массовое мошенничество. Недавно опубликованные электронные письма доктору Фаучи и от него ясно показывают это», — в частности, писал Пол.

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин также воспользовалась возможностью, чтобы раскритиковать Фаучи, которого считают ведущим экспертом по инфекционным заболеваниям в Америке.

«Прочитав просочившиеся электронные письма Энтони Фаучи, стало как никогда ясно, что нашей стране нужно #FireFauci», — написала она в Twitter.

Содержание писем

В электронном письме от 31 января 2020 года — более чем за два месяца до того, как Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала COVID-19 как пандемию, — Фаучи направил копию статьи журнала Science под названием «Извлечение геномов коронавируса для разгадки истоков вспышки» двум людям. Письмо было получено американским исследователем вирусов Кристианом Андерсеном и сэром Джереми Фарраром, который руководит благотворительной организацией в области глобального здравоохранения в Великобритании.

«Это только что вышло сегодня. Возможно, вы это видели. Если нет, то это представляет интерес для текущей дискуссии», — написал Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
Global Look Press  /  Amr Alfiky - Pool via CNP

Андерсен в ответ сообщил ему, что нужно провести серьезные исследования, чтобы однозначно заявлять, что вирус был спроектирован человеком. 30 марта и 1 апреля Андерсен отправил десятки твитов в ветке после того, как Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса.

В ветку он включил твит, в котором говорилось: «Прежде всего, я очень внимательно рассмотрел возможность утечки лабораторных данных, начиная с января 2020 года. В ответ на эти сообщения был создан комитет по расследованию при Белом доме, членом которого я являюсь».

После того, как электронные письма Фаучи стали достоянием общественности, Андерсон в Twitter написал ответ австралийскому репортеру Шарри Марксон, преуменьшив значение идеи сокрытия. По его словам, «это просто наука».

Эти сообщения были включены в пакет из более чем 3200 электронных писем Фаучи с января по июнь 2020 года, которые были получены и опубликованы Buzzfeed 1 мая. Письма показывают, что Фаучи получил «шквал переписки о теории утечки коронавируса из лаборатории в Ухани».

Об этом также шла речь в письме, отправленном Фаучи 16 апреля 2020 года Фрэнсисом Коллинзом, директором Национального института здравоохранения. Он написал в теме письма «заговор набирает обороты» и включил ссылку на новостную статью Mediaite с комментариями, сделанными днем ранее о теории утечки в Уханьской лаборатории ведущим Fox News Бретом Байером (тогда телеведущий заявил, что вирус искусственно создали в уханьской лаборатории).

Содержание электронного письма Коллинза позднее было отредактировано. Фаучи ответил 17 апреля, но его ответ также был скрыт. Фаучи просил «быстро позвонить» Коллинзу в одном из своих предыдущих ответов.

Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Новые доказательства

Daily Mail обращает внимание, что в последнее время появляется все больше свидетельств, подтверждающих теорию о том, что пандемия началась как случайная утечка из Уханьского института вирусологии. В частности, бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил СМИ в марте, что, по его мнению, вирус «сбежал» из лаборатории в Ухане и начал распространяться уже в сентябре 2019 года.

Социальная сеть Facebook также была вынуждена отменить свою политику цензуры сообщений, предполагающих, что вирус был разработан в лаборатории, на фоне серьезных вопросов об экспериментах в Ухани.

Китай продолжает яростно отрицать, что вирус, стоящий за COVID-19, «ускользнул» из уханьской лаборатории, обвиняя Соединенные Штаты в том, что они заняли «опасную позицию», призывая к полному расследованию.

Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ранее ФАН опубликовал журналистское расследование «Биология войны»: создатель коронавируса может быть «главным борцом с COVID-19 в США» о возможной связи Фаучи с лабораториями, которые занимаются разработкой вирусов.

В начале мая сообщалось, что на фоне роста недовольства работой чиновников здравоохранения, назначенных президентом США Джо Байденом, внутри Республиканской партии, так и за ее пределами, группа парламентариев внесет законопроект об увольнении Фаучи. Если документ будет принят, доктор лишится должности директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), которую он занимает с 1984 года.

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Все новости / Общество / Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
сша китай ухань коронавирус фаучи
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