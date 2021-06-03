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05:37
Общество
Милонов предложил лишить пенсии представителей одной профессии в России
05:31
Общество
Власти Екатеринбурга начинают строительство пяти небоскребов в городе
05:25
Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
05:25
Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС
04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:32
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«Украине не нужна армия»: Пушков отреагировал на слова Зеленского о «СП-2»
04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
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03:39
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Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани

Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Москва, 3 июня. Эксперименты по пересадке полученной в космосе костной ткани крысам проводят в России. Об этом рассказал управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Участниками исследования стали 50 животных, в черепе каждого из них просверлили отверстие диаметром до полутора миллиметров. Считается, что такие дефекты заживают труднее всего. Их пытаются устранить октакальцийфосфатами, полученными в космосе или на Земле, и трикальцийфосфатами, передает РИА Новости.

«Одна из важнейших целей эксперимента — сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине», — объяснил Хесуани.

Ученые из Австрии ранее создали сердце из стволовых клеток. В скором будущем трансплантация искусственного органа может стать привычной процедурой.

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Все новости / Технологии / Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
россия ученые космос регенерация
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