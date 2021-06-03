Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани

Москва, 3 июня. Эксперименты по пересадке полученной в космосе костной ткани крысам проводят в России. Об этом рассказал управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Участниками исследования стали 50 животных, в черепе каждого из них просверлили отверстие диаметром до полутора миллиметров. Считается, что такие дефекты заживают труднее всего. Их пытаются устранить октакальцийфосфатами, полученными в космосе или на Земле, и трикальцийфосфатами, передает РИА Новости.

«Одна из важнейших целей эксперимента — сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине», — объяснил Хесуани.

Ученые из Австрии ранее создали сердце из стволовых клеток. В скором будущем трансплантация искусственного органа может стать привычной процедурой.