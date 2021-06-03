Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России

Москва, 3 июня. Количество инфицированных коронавирусом жителей России постепенно снижается. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Эпидемиологическая ситуация в стране дает возможность говорить, что третьей волны COVID-19 в РФ нет, передает ТАСС. Чиновник порекомендовал гражданам вакцинироваться и не ждать ухудшения ситуации.

Михаил Мурашко ранее назвал условие, которое позволит снять некоторые ограничительные меры в России. Это станет возможным только после вакцинации от COVID-19 минимум 60 процентов населения.