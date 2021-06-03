Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями

Санкт-Петербург, 3 июня. Ярославская область намерена выстраивать сотрудничество с корпорациями «ВЭБ.РФ» и «Роскосмос». Соответствующее заявление сделал губернатор Дмитрий Миронов в рамках ПМЭФ.

Миронов отметил важность Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время восстановления экономики регионов России после пандемии. В рамках мероприятия власти Ярославской области планируют подписать около 30 соглашений, большинство из которых будут инвестиционными, передает «Экономика сегодня».

По словам Миронова, регион намерен сотрудничать с компаниями «Транснефть», «ОСК», «Кордиант», «КАМАЗ», «Такеда Фармасьютикалс» и «Балтика». Губернатор проведет встречи с председателем госкорпорации по развитию «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, главой «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным и руководителем «Корпорации МСП» Александром Исаевичем.

ПМЭФ-2021 стартовал в минувшую среду. Среди важных иностранных гостей мероприятия стала делегация из Катара, которая выразила желание страны заключать максимальное число соглашений на полях ПМЭФ.