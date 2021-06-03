Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС

Москва, 3 июня. Официальный представитель МИД РФ оценила скандал, который разгорелся из-за слежки США и Дании за некоторыми европейскими политиками.

По ее словам, Соединенные Штаты занимались деятельностью, в которой сами постоянно обвиняют Россию. Она отметила, что данная операция проводилась совершенно легально, если руководствоваться «западными принципами демократии».

Недавно в инистерстве обороны Дании прокомментировали эту ситуацию. Представитель ведомства сказал, что действия союзников не приемлемы и отказался отвечать на другие вопросы по теме.