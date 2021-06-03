Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе

Владивосток, 3 июня. Штормовое предупреждение будет действовать в Приморье 3-4 июня. Об этом заявили в местном гидрометцентре.

Сильные ливни могут вызвать паводки в большом количестве рек края, повысив уровень воды в них до одного метра. Скорость ветра местами достигнет 20 миллиметров в секунду.

«В южной половине и на востоке края местами ожидаются очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с», — отметили в сообщении.

Несколько десятков домов ранее оказались подтопленными из-за сильных дождей в Адыгее. Неблагоприятные погодные условия вынудили спасателей эвакуировать 12 человек.