Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 05:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:37
Общество
Милонов предложил лишить пенсии представителей одной профессии в России
05:31
Общество
Власти Екатеринбурга начинают строительство пяти небоскребов в городе
05:25
Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
05:25
Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС
04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:32
Политика
«Украине не нужна армия»: Пушков отреагировал на слова Зеленского о «СП-2»
04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
Все новости
03 июня 05:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:37
Общество
Милонов предложил лишить пенсии представителей одной профессии в России
05:31
Общество
Власти Екатеринбурга начинают строительство пяти небоскребов в городе
05:25
Политика
Чехия обнаружила нестыковки в официальной версии о взрывах во Врбетице
05:25
Происшествия
Американский боевой вертолет совершил экстренную посадку на юге Японии
05:20
Общество
Фаучи мог знать о происхождении COVID-19 в самом начале пандемии
05:14
Общество
Мурашко заявил об отсутствии третьей волны COVID-19 в России
05:06
Технологии
Ученые из РФ изучают регенеративные свойства «космической» костной ткани
05:01
Общество
Власти Ярославской области нацелены на сотрудничество с госкорпорациями
05:00
Общество
Семейный психолог дала советы, как с пользой для ребенка организовать летние каникулы
04:50
Политика
Захарова высказалась по поводу слежки США и Дании за политиками ЕС
04:43
Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
04:35
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:32
Политика
«Украине не нужна армия»: Пушков отреагировал на слова Зеленского о «СП-2»
04:29
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
Все новости

Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе

Общество
Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
pixabay.com

Владивосток, 3 июня. Штормовое предупреждение будет действовать в Приморье 3-4 июня. Об этом заявили в местном гидрометцентре.

Сильные ливни могут вызвать паводки в большом количестве рек края, повысив уровень воды в них до одного метра. Скорость ветра местами достигнет 20 миллиметров в секунду.

«В южной половине и на востоке края местами ожидаются очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с», — отметили в сообщении.

Несколько десятков домов ранее оказались подтопленными из-за сильных дождей в Адыгее. Неблагоприятные погодные условия вынудили спасателей эвакуировать 12 человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Приморский гидрометцентр предупредил о ливнях и шторме в регионе
шторм приморье ливень
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 96469 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 41692 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 38735 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 31562 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 28469 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Рейтинг@Mail.ru