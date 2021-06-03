Москва, 3 июня. Строительство «Северного потока — 2» имеет негативные последствия для Украины, уверен президент страны Владимир Зеленский. Заявления лидера оценил сенатор Алексей Пушков.

Зеленский считает, что трубопровод лишит Киев 3 млрд долларов. Кроме того, отключение страны от поставок газа скажется на украинской армии, которая начнет испытывать проблемы с финансированием.

Пушков же считает, что Украине будет лучше без войск. По его словам, урезание расходов на армию скажется на ситуации в Донбассе.

«Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», — заявил сенатор.

Многие украинцы уверены, что досрочные выборы президента страны состоятся уже в этом году. Граждане страны все чаще высказывают недовольство решениями и заявлениями своего лидера. Так, недавно Зеленский провел пресс-конференцию, на которой мастерски избегал важные вопросы.