Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19

Вашингтон, 3 июня. Факты, которые подтверждают лабораторное происхождение COVID-19, в настоящее время отсутствуют. Такое мнение выразил ученый-генетик из США Фрэнсис Коллинз.

Однако полностью исключить возможное происхождение COVID-19 из лаборатории, на данный момент, тоже нельзя. Доказательств создания вируса в результате работ по созданию биологического оружия нет, об этом можно судить по геному, который исследован учеными.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сочли версию о лабораторном происхождении COVID-19 маловероятной. Специалисты ВОЗ готовят специальный доклад о возникновении инфекции.