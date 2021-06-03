Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке

Москва, 3 июня. Срок годности полуфабрикатов, хранящихся в вакуумной упаковке, можно увеличить. Об этом заявили ученые из Сибирского федерального университета (СФУ).

Они сравнили пищевые качества мяса в вакуумной упаковке и гастроемкости. Срок хранения в первом случае можно продлить до восьми суток при правильном хранении, объяснила доцент кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Екатерина Никулина, передает РИА Новости.

«При вакуумировании из упаковки удаляется кислород, способствующий окислению и разрушению белков. Это помогает оптимизировать производственный процесс и повысить микробиологическую безопасность еды – патогенам попросту сложно выжить в таких условиях», – объяснила профессор кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Галина Иванова.

Врачи ранее предупредили об опасности регулярного употребления фастфуда и некоторых сладостей. В список продуктов вошли мороженое и шоколад.