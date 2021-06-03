Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов

Южно-Сахалинск, 3 июня. Землетрясения магнитудой 3,7 по шкале Рихтера были зафиксированы сейсмологами рядом с Курильскими островами на территории Сахалинской области.

Представитель Единой геофизической службы РАН рассказал ТАСС , что очаг подземных толчков залегал на глубине от 31 до 170 км. Всего было три землетрясения. По предварительным данным, никаких последствий инцидента нет. Местные жители толчков не почувствовали. Отмечается, что угроза цунами объявлена не была.

Недавно землетрясение произошло около Японии. Его магнитуда составила 5,3, а центр был зафиксирован на глубине 20 км в 201 км к северо-востоку от города Тиба.