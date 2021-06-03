Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса

Москва, 3 июня. Российское Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает новую вакцину от COVID-19, которая сможет защитить организм привитого от любой мутации.

Доклинические этапы испытаний препарата ФМБА подойдут к концу в июне текущего года, а уже в июле начнутся клинические. Об этом «Известиям» рассказала заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева.

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — подчеркнула она.

Заместитель главы ведомства также указала, что разрабатываемый специалистами препарат также вырабатывает клеточный иммунитет. Эта вакцина будет принципиально отличаться от всех зарегистрированных в РФ.

Ранее глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил количество привитых одним компонентом вакцины от COVID-19 россиян. По его словам, первую дозу прививки получило уже более 18 млн человек.