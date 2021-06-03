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04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
Общество
Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
03:00
Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
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02:34
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Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса

Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 3 июня. Российское Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает новую вакцину от COVID-19, которая сможет защитить организм привитого от любой мутации.

Доклинические этапы испытаний препарата ФМБА подойдут к концу в июне текущего года, а уже в июле начнутся клинические. Об этом «Известиям» рассказала заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева.

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — подчеркнула она.

Заместитель главы ведомства также указала, что разрабатываемый специалистами препарат также вырабатывает клеточный иммунитет. Эта вакцина будет принципиально отличаться от всех зарегистрированных в РФ.

Ранее глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил количество привитых одним компонентом вакцины от COVID-19 россиян. По его словам, первую дозу прививки получило уже более 18 млн человек.

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вакцина фмба COVID-19
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