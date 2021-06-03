Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России

Москва, 3 июня. Жители России стали чаще покупать скакалки, наборы для игры в бадминтон, велосипеды, батуты и спортивную одежду. Об этом рассказали аналитики ресурса «Чек Индекс».

Спрос на спорттовары в мае этого года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Специалисты объяснили эту тенденцию повышением интереса граждан к летним активностям, который накопился за время изоляции в условиях пандемии коронавируса, передают «Известия».

«Люди стали больше ценить возможность провести время на свежем воздухе без ограничений», — пояснила терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Анна Маркович.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2021 года россияне на спорт потратили больше денег, чем на кинотеатры. Мужчины обычно спускают на эти нужды на 16% больше средств, чем женщины.