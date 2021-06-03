Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае

Пекин, 3 июня. Отношения России и Евросоюза переживают сложные времена из-за того, что ЕС никогда не признавал Москву равноправным партнером, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Обозреватель издания научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской, академии общественных наук Чжан Хун напомнил читателям, что сейчас Европарламент обсуждает введение новых санкций против РФ. Ранее ограничения уже вводились, однако они никогда не затрагивали «запрет на торговлю энергоресурсами» и «исключение из международной финансовой системы», поскольку все это бьет по интересам самой Европы.

Сейчас же, пишет аналитик, Брюссель готов пересмотреть свои отношения с Москвой. Это связано с несколькими факторами, первый из которых — обострение на востоке Украины. Россия увеличила контингент на своих границах, а НАТО направила корабли к Черному морю. Президент Владимир Путин в конце апреля предупредил, что Западу не стоит переходить «красную черту», поскольку Москва в этом случае ответит жестко и быстро. Уверенность Брюсселя также возросла после улучшения американо-европейских отношений с приходом в Белый дом Джо Байдена.

«При поддержке Байдена «запах пороха» в отношениях между Европой и Россией становится все сильнее», — считает китайский аналитик.

Чжан Хун выразил мнение, что текущие санкции Евросоюза против РФ не могут разрушить российскую экономику. Но если они все же будут расширены до запрета на торговлю энергоресурсами между Россией и Европой, это станет серьезным ударом.

«Однако Россия обладает большой всеобъемлющей национальной мощью и довольно сильной выносливостью, поэтому ее не должны сокрушить санкции», — добавил эксперт.

По итогам прошлого года стало известно, что санкции ЕС против России ежегодно обходятся экономике Евросоюза в 21 млрд евро. Информация об этом содержится в пресс-релизе торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа (ФРГ). Экономика Германии при этом теряет ежегодно 5,45 млрд евро. От введения санкций против РФ наиболее пострадали машиностроение, обрабатывающая промышленность, автомобилестроение и химическая промышленность.