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04:21
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
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Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
Общество
Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
03:00
Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
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Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае

Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 июня. Отношения России и Евросоюза переживают сложные времена из-за того, что ЕС никогда не признавал Москву равноправным партнером, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Обозреватель издания научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской, академии общественных наук Чжан Хун напомнил читателям, что сейчас Европарламент обсуждает введение новых санкций против РФ. Ранее ограничения уже вводились, однако они никогда не затрагивали «запрет на торговлю энергоресурсами» и «исключение из международной финансовой системы», поскольку все это бьет по интересам самой Европы.

Сейчас же, пишет аналитик, Брюссель готов пересмотреть свои отношения с Москвой. Это связано с несколькими факторами, первый из которых — обострение на востоке Украины. Россия увеличила контингент на своих границах, а НАТО направила корабли к Черному морю. Президент Владимир Путин в конце апреля предупредил, что Западу не стоит переходить «красную черту», поскольку Москва в этом случае ответит жестко и быстро. Уверенность Брюсселя также возросла после улучшения американо-европейских отношений с приходом в Белый дом Джо Байдена.

«При поддержке Байдена «запах пороха» в отношениях между Европой и Россией становится все сильнее», — считает китайский аналитик.

Чжан Хун выразил мнение, что текущие санкции Евросоюза против РФ не могут разрушить российскую экономику. Но если они все же будут расширены до запрета на торговлю энергоресурсами между Россией и Европой, это станет серьезным ударом.

«Однако Россия обладает большой всеобъемлющей национальной мощью и довольно сильной выносливостью, поэтому ее не должны сокрушить санкции», — добавил эксперт.

По итогам прошлого года стало известно, что санкции ЕС против России ежегодно обходятся экономике Евросоюза в 21 млрд евро. Информация об этом содержится в пресс-релизе торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа (ФРГ). Экономика Германии при этом теряет ежегодно 5,45 млрд евро. От введения санкций против РФ наиболее пострадали машиностроение, обрабатывающая промышленность, автомобилестроение и химическая промышленность.

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Все новости / Политика / Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
сша евросоюз санкции ес санкции против россии
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