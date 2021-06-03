Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой

Москва, 3 июня. Сверхтяжелая ракета «Енисей» может стать многоразовой из-за возвращающихся на Землю ступеней. Об этом говорят данные Роскосмоса на сайте госзакупок.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко назвал стоимость полетов российских астронавтов на Луну. По его словам, запуск ракеты «Ангара» с российскими космонавтами на борту обойдется в 400 миллиардов рублей.

Он также добавил, что реализация этого проекта с использованием сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 1,7 триллиона рублей. При этом, 900 миллиардов из этих средств уйдут на разработку вспомогательного оборудования и лунного модуля.