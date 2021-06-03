«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России

Вашингтон, 3 июня. Российские военные владеют одним из крупнейших и самых разнообразных арсеналов термобарических взрывчатых веществ в мире, сообщает американское издание The National Interest.

Обозреватель издания Марк Эпископос уточнил для американских читателей, что термобарическое оружие представляет собой тип взрывчатого вещества, которое потребляет окружающий кислород для создания высокотемпературного взрыва в широком радиусе: взрывная волна значительно шире, чем у других бомб. Этот вид оружия считается одним из самых разрушительных неядерных взрывчатых веществ.

США и СССР использовали термобарическое оружие с 1960-х годов. Самым известным термобарическим оружием России является тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино». Впервые ее применили в Афганистане, а позднее плотно использовали во время Второй чеченской войны. Помимо этого, напоминает обозреватель, в арсенале российской армии есть 9М123 «Хризантема», РПГ-26 и 9М133 «Корнет». Это оружие использовали, в том числе, в Сирии. Одна из новейших российских систем баллистических ракет малой дальности «Искандер-М» совместима с термобарическими боеголовками.

«Безусловно, самым известным и вызывающим споры термобарическим оружием является российская авиационная термобарическая бомба повышенной мощности, также известная как «Папа всех бомб» (FOAB)», — пишет Эпископос.

По его словам, озвученные российской стороной характеристики свидетельствуют о том, что это самая мощная неядерная бомба в мире с разрушительным потенциалом, близким к ядерному оружию. В 2017 году FOAB испытали в Сирии, передает «ПолитРоссия».

Ранее эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу, что военные базы США, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и КНР. Это связано с развитием современного вооружения, которым владеют Москва и Пекин. Аналитики отметили, что в защите военных баз США полагаются на средства ПРО и ПВО времен холодной войны, в то время как Россия и Китай достигли серьезных результатов в разработке своего вооружения.