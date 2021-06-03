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04:21
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Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
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Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
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Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
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Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
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Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
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02:18
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«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России

Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 июня. Российские военные владеют одним из крупнейших и самых разнообразных арсеналов термобарических взрывчатых веществ в мире, сообщает американское издание The National Interest.

Обозреватель издания Марк Эпископос уточнил для американских читателей, что термобарическое оружие представляет собой тип взрывчатого вещества, которое потребляет окружающий кислород для создания высокотемпературного взрыва в широком радиусе: взрывная волна значительно шире, чем у других бомб. Этот вид оружия считается одним из самых разрушительных неядерных взрывчатых веществ.

США и СССР использовали термобарическое оружие с 1960-х годов. Самым известным термобарическим оружием России является тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино». Впервые ее применили в Афганистане, а позднее плотно использовали во время Второй чеченской войны. Помимо этого, напоминает обозреватель, в арсенале российской армии есть 9М123 «Хризантема», РПГ-26 и 9М133 «Корнет». Это оружие использовали, в том числе, в Сирии. Одна из новейших российских систем баллистических ракет малой дальности «Искандер-М» совместима с термобарическими боеголовками.

«Безусловно, самым известным и вызывающим споры термобарическим оружием является российская авиационная термобарическая бомба повышенной мощности, также известная как «Папа всех бомб» (FOAB)», — пишет Эпископос.

По его словам, озвученные российской стороной характеристики свидетельствуют о том, что это самая мощная неядерная бомба в мире с разрушительным потенциалом, близким к ядерному оружию. В 2017 году FOAB испытали в Сирии, передает «ПолитРоссия».

Ранее эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу, что военные базы США, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и КНР. Это связано с развитием современного вооружения, которым владеют Москва и Пекин. Аналитики отметили, что в защите военных баз США полагаются на средства ПРО и ПВО времен холодной войны, в то время как Россия и Китай достигли серьезных результатов в разработке своего вооружения.

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Все новости / Армия / «Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
оружие ракеты national interest
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