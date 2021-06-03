Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет

Москва, 3 июня. Российский актер и каскадер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» умер на 46-ом году жизни.

Причина смерти артиста пока не сообщается. Дата и места церемонии прощания также не известны. Трагичная новость появилась в социальных сетях Погребинского.

Актер прославился благодаря ролям в известных российских сериалах. Из-за крепкого телосложения он часто играл оперативников и охранников.

Ранее в умер участник старейшего в Петербурге Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева Иосиф Левинзон. Артисту было 86 лет.