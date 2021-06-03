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03 июня 04:25
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04:21
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
Общество
Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
03:00
Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
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Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет

Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
pixabay.com

Москва, 3 июня. Российский актер и каскадер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» умер на 46-ом году жизни.

Причина смерти артиста пока не сообщается. Дата и места церемонии прощания также не известны. Трагичная новость появилась в социальных сетях Погребинского.

Актер прославился благодаря ролям в известных российских сериалах. Из-за крепкого телосложения он часто играл оперативников и охранников.

Ранее в умер участник старейшего в Петербурге Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева Иосиф Левинзон. Артисту было 86 лет.

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актер смерть погребинский
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