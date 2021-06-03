Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня

Москва, 3 июня. Презентация новой операционной системы Windows от компании Microsoft состоится 24 июня. Информацию об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Новая Windows получит измененный дизайн и ряд других изменений. Первыми опробовать операционную систему смогут тестеры Windows Insiders. Официальный выход новой версии Windows запланирован на осень текущего года.

Гендиретор Microsoft Сатья Наделла называл новую ОС одним из самых значительных обновлений за последнее десятилетие. В обновленную систему планируется внедрить большое число возможностей для разработчиков, сделав ее платформой для создания, распространения и монетизации приложений.