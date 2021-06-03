Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач

Москва, 3 июня. Невезение с деньгами часто связано с характером человека и может брать корни из детства. Так считает психотерапевт Анна Стори.

Если в семье родители постоянно негативно отзываются о богатых людях, то у ребенка может сложиться неправильное отношение к деньгам. С подобными моральными установками ему будет сложно выработать свое здоровое отношение к финансам, пояснила она в беседе с «Праймом».

«Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, «грязным». Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных «мешках с деньгами», — отметила психотерапевт.

Такие люди будут считать деньги чем-то «неправильным» и пытаться скорее от них избавиться. Для решения этой проблемы необходимо проанализировать личный жизненный опыт обращения с деньгами, чтобы выявить мешающие установки и избавиться от них.

Одна из главных обязанностей родителей заключается в том, чтобы научить ребенка мыслить самостоятельно. О важности умения принимать решения рассказала детский психолог Наталья Наумова.