Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца

Москва, 3 июня. Забытые страницы в соцсетях проще взломать, поскольку пароль на них давно не обновлялся, заявил эксперт по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Современные социальные сети используют двухфакторную авторизацию, которая нацелена на обеспечение безопасности аккаунтов пользователей. Однако такой метод защиты может не сработать в случае со старыми страницами, что делает их уязвимыми перед взломщиками.

«Странички в социальных сетях, которые владельцы давно оставили без внимания, могут быть «угнаны», а вместе с ними «угнаны» и цифровые личности. Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и «угнать» их проще», — передает радио Sputnik.

Если на странице нет компрометирующих материалов, то она все равно может навредить репутации своего владельца. Взломавшие аккаунт мошенники могут действовать от лица хозяина профиля, публикуя различную информацию «мерзкого содержания». Эксперт советует отказаться от регистрации большого количества аккаунтов и регулярно обновлять пароли.

Эксперты по кибербезопасности ранее предупредили об опасности современных телевизоров. Многие из них оборудованы микрофонами и камерами, через которые шпионы могут наблюдать за пользователями.