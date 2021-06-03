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03 июня 02:55
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новостей
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
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Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус

Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 июня. Актер Сергей Гилев вызвал шквал слухов о романе с Кристиной Асмус — бывшей женой Гарика Харламова.

Звезда сериала «Чики» опубликовал снимок в соцсети, на котором нежно обнимает Асмус, а его рука лежит на ягодицах артистки, сообщает «Комсомольская правда». Улыбающаяся актриса нежно прижимается к коллеге.

«Моя», — подписал фото Гилев.

Никаких дополнительных объяснений ни Гилев, ни Асмус не дали. К этому моменту фото уже нет в ленте актера. По данным СМИ, снимок был сделан две недели назад. В этот момент звезды находились в Калининграде на съемках романтической комедии «Хочу замуж».

Асмус развелась с Харламовым в июне 2020 года. Тогда пара сообщила, что вместе они не живут уже какое-то время. Гилев старше Асмус на девять лет. По данным источника, еще недавно он встречался с девушкой по имени Катя.

Ранее стало известно, что сюжетная линия картины «Хочу замуж» разворачивается на фоне нелепых случайностей, которые раз за разом сталкивают главных героев нос к носу. В отдельных эпизодах задействуют трамвай. Действие будет разворачиваться в Калининграде во дворе жилого дома на улице Угловой, 2-10 и улицы Пугачева, 8-14. Местные жители уже дали на свое согласие на организацию кинопроцесса.

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харламов асмус Кристина Асмус гилев
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