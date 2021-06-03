Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус

Москва, 3 июня. Актер Сергей Гилев вызвал шквал слухов о романе с Кристиной Асмус — бывшей женой Гарика Харламова.

Звезда сериала «Чики» опубликовал снимок в соцсети, на котором нежно обнимает Асмус, а его рука лежит на ягодицах артистки, сообщает «Комсомольская правда». Улыбающаяся актриса нежно прижимается к коллеге.

«Моя», — подписал фото Гилев.

Никаких дополнительных объяснений ни Гилев, ни Асмус не дали. К этому моменту фото уже нет в ленте актера. По данным СМИ, снимок был сделан две недели назад. В этот момент звезды находились в Калининграде на съемках романтической комедии «Хочу замуж».

Асмус развелась с Харламовым в июне 2020 года. Тогда пара сообщила, что вместе они не живут уже какое-то время. Гилев старше Асмус на девять лет. По данным источника, еще недавно он встречался с девушкой по имени Катя.

Ранее стало известно, что сюжетная линия картины «Хочу замуж» разворачивается на фоне нелепых случайностей, которые раз за разом сталкивают главных героев нос к носу. В отдельных эпизодах задействуют трамвай. Действие будет разворачиваться в Калининграде во дворе жилого дома на улице Угловой, 2-10 и улицы Пугачева, 8-14. Местные жители уже дали на свое согласие на организацию кинопроцесса.